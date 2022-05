Covid, 296 nuovi casi, due ricoveri al Goretti e nessun decesso

LATINA – Sono 296 i nuovi casi di positività al covid a Latina e provincia registrati nell’ultimo bollettino della ASL, due i ricoveri al Goretti e nessun decesso nelle ultime 24 ore. I nuovi casi sono emersi da circa 1700 tamponi per un tasso di positività intorno al 17%. A Latina 93 casi. Il totale dei positivi da inizio pandemia sale a 158.712. Il totale dei decessi resta a 863.

Intanto continua la fase discendente della curva dei contagi da coronavirus in provincia di Latina: secondo l’ultimo bollettino settimanale diffuso dalla Asl che prende in considerazione i giorni compresi tra l’11 e il 17 maggio, i casi totali accertati tra i residenti del territorio sono stati 2.411, in calo del 20,87% rispetto alla precedente rilevazione e con una media di 344 ogni giorno. La notizia più buona arriva dai decessi con il dato azzerato nell’ultima settimana, un leggero aumento dei ricoveri è stato invece registrato con 9 persone che hanno avuto bisogno di ricorrere alle cure ospedaliere, mentre nel report precedente ne erano riportate 5. Le guarigioni notificate dalla Asl, poi, sono state 795.