Covid, 396 nuovi casi e nessun decesso a Latina e provincia

LATINA – Flette ancora la curva dei contagi da covid in provincia di Latina, con 396 nuovi casi in diminuzione rispetto al giorno precedente, emersi da circa 2.147 tamponi per un rapporto tra positivi e tamponi intorno al 18,4%. A Latina 120 nuovi casi. Non ci sono stati decessi né ricoveri.

I CASI COMUNE PER COMUNE – Aprilia 38, Bassiano 2, Cisterna di Latina 31, Cori 9, Fondi 26, Formia 21, Gaeta 13, Itri 12, Latina 120, Lenola 3, Maenza 2, Minturno 5, Monte San Biagio 2, Norma 3, Pontinia 9,

Priverno 1, Prossedi 1, Roccagorga 8, Rocca Massima 1, Roccasecca dei Volsci 1, Sabaudia 13, San Felice Circeo 4, Santi Cosma e Damiano 4, Sermoneta 6, Sezze 28, Sonnino 6, Sperlonga 2, Spigno Saturnia 2, Terracina 22, Ventotene 1.