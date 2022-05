Uomo in stato confusionale sulla spiaggia di Sabaudia, nella sua casa di Frosinone il cadavere della ex

SABAUDIA – Trovato in stato confusionale sul lungomare di Sabaudia, avrebbe ucciso la sua ex. E’ l’agghiacciante ricostruzione dopo che il corpo privo di vita della giovane è stato ritrovato in una casa di Piazza del Plebiscito a Frosinone. La donna, appena 24 anni, massacrata con molte coltellate all’addome e al torace, era già morta quando la polizia ha bussato alla porta dell’appartamento nel centro storico del capoluogo ciociaro dopo la segnalazione dei militari di Sabaudia.

Quando i carabinieri hanno intercettato l’uomo seminudo e confuso nei pressi della spiaggia di Torre Paola infatti hanno cercato di comprendere le ragioni della situazione e grazie alla vettura con cui aveva raggiunto la città pontina, si è risaliti all’indirizzo. E’ lì che la polizia ha trovato il cadavere. Il presunto omicida, trasferito in ospedale, è piantonato al Goretti indagato per omicidio.