Latina Scalo, perde ai videopoker, si taglia le vene: sangue alla fermata del bus

LATINA – Ha destato forte preoccupazione tra i tanti pendolari alla stazione ferroviaria di Latina Scalo, la presenza di una copiosa quantità di sangue presente sul pavimento della fermata dell’autobus lato Sermoneta. Ricevuta la segnalazione questa mattina, i carabinieri si sono attivati per accertarne l’origine ed è emerso che alle 23,30 circa di ieri sera un cittadino rumeno, in preda allo sconforto per una ingente perdita di denaro ai videopoker, ha tentato di togliersi la vita praticandosi profondi tagli al collo con una lametta. È stata provvidenziale la attivazione dei soccorsi da parte di un cittadino che notando l’uomo gravemente ferito ha chiesto l’intervento di personale del 118 prontamente intervenuto.