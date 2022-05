Latina, terminato il restauro delle Madri Rurali di Palazzo M

LATINA – Si è concluso il restauro delle Madri Rurali. Lo annuncia il Comitato “Salviamo le Statue” che a metà del 2018 aveva avviato la sua battaglia per salvare dal degrado le sculture storiche della città che si trovano nei giardini di Palazzo M.

“Ce l’abbiamo fatta – scrivono in una nota – Siamo stati più forti dello scetticismo, di chi non ci credeva, dell’indolenza e della burocrazia. Noi invece ci abbiamo sempre creduto. Siamo felici per le Madri Rurali e per quello che rappresentano per la storia della città”. Per festeggiare il Comitato organizza per domani (martedì 31 maggio alle 18,30) un momento informativo per conoscere, dalla viva voce dei restauratori, come le Statue sono tornate a nuova vita.

I lavori sono stati documentati in una pagina Fb tematica (dalla quale è tratta la foto qui pubblicata) e sono consistiti non solo nella ripulitura delle superfici, ma anche nel consolidamento a base di ossalato di ammonio: “Una sostanza – spiegano i restauratori – in grado di rigenerare la superficie del marmo senza alterarne il colore e la patina originale”. Non resta che vederle scoperte.

“La “chiamata alle Arti” è stata vincente. GRAZIE LATINA”, conclude il Comitato che ringrazia così anche chi ha contribuito economicamente all’opera di restauro con libere donazioni e annuncia: “Per i partecipanti all’incontro di martedì in regalo la spilla ricordo”.