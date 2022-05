Mezza Maratona di Latina, domenica in scena la gara dedicata alla città

LATINA – Tutto è pronto per la Mezza Maratona di Latina, gara nazionale tappa bronze Fidal e quarta tappa del circuito podistico Opes “In Corsa Libera”, in programma domenica 15 maggio 2022 con partenza dal Campo Coni di via Botticelli. Saranno in mille ai nastri di partenza, giunti da tutta Italia per l’evento che celebra la città di Latina, dedicandogli medaglie e maglie ufficiali: ottocento ai 21,097 km, mentre duecento concorreranno per la 7 km. Un evento di forte richiamo per l’intera città grazie alla gara organizzata della società “In Corsa Libera” del presidente Davide Fioriello e patrocinata dal Comune di Latina e promossa da Città Sport e Cultura.

“Abbiamo raggiunto dei numeri importanti – dichiara Davide Fioriello, Vice presidente nazionale Opes e presidente In Corsa Libera. Siamo molto soddisfatti delle adesioni in gara. La Mezza Maratona di Latina è un fiore all’occhiello per la città e per il settore podistico. Sono in molti che la scelgono come tappa prediletta, giungendo da tutta Italia. Chiudiamo a 1000 iscritti, 800 dei quali per la 21,097 km Fidal. Saremo impegnati – spiega Fioriello – in tre giorni di eventi, a partire dal venerdì 13 fino a domenica 15, dove la Mezza Maratona di Latina rappresenterà il culmine della kermesse della Festa dello Sport presso il Campo Coni, per offrire sport e divertimento alla città. Un modo per omaggiare Latina che quest’anno celebrerà 90 anni dalla sua fondazione”.

NON SOLO CORSA – L’intera manifestazione farà parte di un vasto contenitore di eventi, racchiusi nella Festa dello Sport di Opes Latina, che trasformerà dal 13 al 15 maggio il Campo Coni di via Botticelli in un vero e proprio villaggio sportivo. Inoltre, lo staff della Mezza Maratona di Latina sarà parte organizzatrice della CSC Student Marathon, rivolta a tutti gli studenti di Latina ed ai loro accompagnatori e che si svolgerà invece il giorno antecedente la gara nazionale, ovvero il 14 maggio. Sport, cultura e turismo saranno i veri protagonisti del weekend.

Il bellissimo tracciato rapido e prettamente pianeggiante della lunghezza complessiva di 21,097 km che si fregia dell’omologazione Fidal, collegherà il centro città al lungomare di Latina. Inoltre, è prevista anche una distanza breve di 7 km. Lo start sarà dato alle 8.30 con partenza ed arrivo presso il Campo Coni di via Botticelli a Latina.

PARTENZA PERCORSO E ARRIVO – Si comincia con il giro interno al campo di atletica, poi l’uscita dal campo e l’attraversamento di via Botticelli, quindi: Via Michelangelo Buonarroti, viale XXI aprile, Viale delle Medaglie d’Oro (attraversamento di Parco Falcone-Borsellino), Piazza della Libertà, via Armando Diaz, Piazza del Popolo, Via Duca del Mare, Piazzale Prampolini, via Volturno, Via Garigliano, via Sant’Agostino, via del Lido, Strada Litoranea, via Casilina Sud, strada Lungomare, Via del Lido, Via Amedeo Modigliani, viale Giuseppe De Chirico, Via Campania, via Toscana, via Trentino, attraversamento Strada dell’Agora, via Polusca, Via Vincenzo Rossetti, via Michelangelo Buonarroti e ritorno al campo di atletica da via Michelangelo Buonarroti, giro interno al campo CONI e arrivo davanti alle tribune del campo di atletica.