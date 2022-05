A Latina la prima Student Marathon, oltre 700 ragazzi iscritti

LATINA – Sono già più di settecento gli studenti di ogni ordine e grado che si sono iscritti alla CSC STUDENT MARATHON, la mezza maratona dedicata agli studenti in programma sabato 14 Maggio alle 9.30 a Latina. “Un evento che consentirà – spiegano gli organizzatori – anche di donare materiale didattico alle scuole e all’università del nostro territorio”.

A tutti i partecipanti sarà donata una medaglia fatta realizzare per celebrare il 90esimo anno dalla fondazione della città. La medaglia avrà al centro una mappa che raffigura la prima pianta di Latina del 1932 ed i colori utilizzati sono il nero e l’azzurro, le tinte della bandiera della città. Il materiale usato è di legno riciclato, ricavato da alberi caduti o da materiale raccolto con la pulizia dei boschi. Il colore è stampato ad emissioni zero.

“Siamo felici di annunciare che anche Il Polo Pontino dell’Università Sapienza ha aderito in modo attivo alla “STUDENT MARATHON” targata Città Sport e Cultura, infatti tale iniziativa sarà riconosciuta in maniera ufficiale a tutti gli studenti e le studentesse che parteciperanno – afferma Edoardo Subiaco, rappresentante degli studenti dell’Università di Latina – Ancora una volta, i rappresentanti degli studenti e le istituzioni universitarie presenti sul nostro territorio, si sono dimostrate parte attiva della collettività e in prima linea nella promozione di attività culturali come questa.”

IL PERCORSO – La formula della CSC STUDENT MARATHON prevede la distanza di tre km per gli studenti delle scuole superiori e universitari e di un km per i ragazzi delle scuole elementari e medie. Nel costo di iscrizione (appena €5,00 a persona, anche per gli accompagnatori), non solo è compreso un kit di gara completo e molto utile (pettorale di gara, assicurazione partecipante ed RCT, assistenza tecnica e medica, medaglia dell’evento, ristoro finale, pubblicazione delle foto dell’evento sui canali ufficiali) ma la metà del valore delle quote stesse sarà restituito alla scuola di appartenenza sotto forma di materiale didattico .Inoltre per tutti i partecipanti tante sorprese, animazione e gadget in regalo mentre per i primi 400 iscritti previste 400 paia di occhiali da sole in omaggio. Il 14 maggio vi aspetta, sarà un vero e proprio giorno di festa.

L’iniziativa promossa da “CSC – Città Sport Cultura”, ed organizzata dall’Asd IN CORSA LIBERA ed OPES Comitato Provinciale di Latina, patrocinata da Comune di Latina, Provincia di Latina, CONI Lazio e Regione Lazio, intende rafforzare il virtuoso connubio tra sport e cultura.

Per iscriversi ed avere informazioni è semplice, basta andare sul sito: www.cittasportcultura.it