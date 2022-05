Parte dal lungomare di Scauri la Campagna “L’anno più importante”

LATINA – Prenderà il via sabato 14 maggio la campagna di informazione, ascolto e confronto sul territorio provinciale promossa dal consigliere regionale Salvatore La Penna. Prima tappa a Minturno, alle 10,30, presso il Lido “I Delfini”, sul lungomare di Scauri. Insieme con La Penna ci saranno il presidente della Provincia di Latina e sindaco di Minturno, Gerardo Stefanelli, il segretario del Partito democratico di Minturno, Lorenzo Corea e il presidente del circolo del Pd Franco Paolo Esposito a moderare l’incontro.

“L’anno più importante” è il nome scelto per la “maratona”, che toccherà tutto il territorio della provincia nell’intento di ascoltare i cittadini e stimolare un dialogo costruttivo e aperto con le comunità sulle prospettive e le sfide cruciali per il futuro.

«Questo primo incontro pubblico, come gli altri che seguiranno – spiega La Penna – sarà l’occasione per fare un bilancio sul lavoro degli ultimi quattro anni in consiglio regionale, ma soprattutto per costruire insieme un pezzo di futuro. L’iniziativa nasce, infatti, dalla consapevolezza che abbiamo davanti mesi decisivi in cui saremo chiamati a compiere scelte strategiche per le nostre comunità. Saranno mesi da vivere a contatto sempre più stretto con i territori, i cittadini, gli amministratori. Sarà anche l’ultimo anno di legislatura in consiglio regionale, l’anno delle scelte strategiche sul PNRR, sulla programmazione europea, sulla ripresa economica. C’è un cammino nuovo da intraprendere e vogliamo farlo insieme, con e per il territorio».