S. Felice Circeo, un minuto di silenzio per l’ex sindaco Nicola Bianchi. Oggi i funerali

SAN FELICE CIRCEO – Nella giornata di giovedì si è spento Nicola Bianchi, già sindaco di San Felice Circeo e per più mandati consigliere comunale e assessore. L’amministrazione comunale, in occasione del Consiglio Comunale di venerdì ha osservato un minuto di silenzio.

«L’amministrazione comunale tutta – dichiara il sindaco Giuseppe Schiboni – si stringe attorno alla famiglia di Nicola Bianchi per la dolorosa perdita ed esprime le più sentite condoglianze».

Nicola Bianchi, a San Felice, è stato una figura politica di primo piano per circa un trentennio. Negli anni, oltre alla carica di consigliere comunale, ha ricoperto incarichi assessori

I funerali si svolgeranno domani sabato 21 maggio alle ore 15,30 presso la Chiesa Santissima Annunziata in Piazza Regina Margherita, 6 Sabaudia.li con varie deleghe (Urbanistica, Lavori Pubblici, Personale e Bilancio), nonché il ruolo di vicesindaco. Poi, alla fine degli anni Ottanta, l’elezione a sindaco di San Felice Circeo, ruolo ricoperto dal 1986 al 1988.