SS Cosma e Damiano, non mandavano i figli a scuola denunciati otto genitori

LATINA – Non mandavano a scuola i figli minorenni, quattro coppie sono state denunciate dai carabinieri a Santi Cosma e Damiano per inosservanza dell’obbligo scolastico. Le indagini nate dopo la segnalazione della dirigente dell’istituto di appartenenza, hanno consentito di appurare che i minori, sei in tutto nati tra il 2007 ed il 2014, senza che ci fosse alcun motivo di salute o valido, non frequentavano la scuola. Gli atti sono stati trasmessi alla procura della repubblica di Cassino. Il servizio rientra in un più ampio piano di controllo del fenomeno dell’abbandono scolastico sul territorio di Formia