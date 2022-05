Tavolo tecnico sul mare, ambientalisti critici, la Provincia pubblica il video della riunione

GAETA – “Il Tavolo tecnico sulla salute del mare del golfo di Gaeta inaugura una nuova stagione di dialogo e confronto con l’associazionismo sulla qualità delle nostre acque”. Il presidente della Provincia Gerardo Stefanelli risponde così alla nota delle associazioni ambientaliste e annuncia che, proprio per evitare qualsiasi errata interpretazione rispetto al contenuto della riunione tenutasi a Formia giovedì, sul sito istituzionale dell’ente di via Costa sarà pubblicato il video integrale dell’incontro.

“Abbiamo dato il via a questa iniziativa – spiega – proprio per favorire un approccio diretto e costante con gli organismi deputati al controllo dello stato di salute del mare e si va verso l’istituzione di un tavolo di Ato 4 al quale saranno invitate le associazioni. Dispiace per quanto riportato da alcuni organi di stampa il cui contenuto non è frutto di nostra iniziativa. Nel video integrale che pubblicheremo sul sito emergerà come la Provincia stia lavorando all’insegna della totale trasparenza affinché i cittadini possano verificare cosa è stato detto in quella sede. Ciò che ci muove – conclude il presidente Stefanelli – è il perseguimento del bene delle nostre comunità, obiettivo che intendiamo raggiungere aprendoci al confronto con tutte le associazioni che rappresentano il territorio e condividendo con loro i progetti da realizzare, i costi, il reperimento delle risorse e le modalità per portarlo a termine. Il tutto nonostante le difficoltà connesse alle problematiche di natura complessa che siamo chiamati a d’affrontare in questo genere di azione politica e amministrativa”.