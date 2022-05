Un successo la 35° mostra agricola di Campoverde

APRILIA – Si è conclusa la 35° edizione della Mostra Agricola Campoverde, la fiera nazionale dell’agricoltura che si è tenuta in due diversi fine settimana nell’area fiere di Campoverde, organizzata dalla Tre M con il patrocinio del Comune di Aprilia, della Provincia di Latina e della Camera di commercio.

Un successo a giudicare dalle presenze per una partecipazione che gli organizzatori definiscono “da record” , complice non solo il meteo, ma anche la voglia delle persone di tornare a socializzare e a godere del proprio tempo all’aria aperta visitando i 380 stand tra enogastronomia, floricoltura, macchine agricole e artigianato, assistere agli spettacoli dei butteri, del western show e del circo più piccolo d’Italia, o le dimostrazioni cinofile, le nozioni di sicurezza stradale, ma anche assistere ai convegni o ammirare le composizioni floreali o ancora toccare con mano i trattori d’epoca e vederli all’opera.

«È stata davvero la fiera della rinascita – spiega Cecilia Nicita presidente della Mostra Agricola Campoverde organizzata da Tre M – i numeri registrati quest’anno possono solo indurci a continuare su questa strada, migliorando sempre di più l’offerta fieristica a vantaggio del nostro territorio, delle sue potenzialità e del pubblico. Posso solo dire grazie ad ognuno: dagli espositori ai fornitori, associazioni, istituzioni e in particolare l’amministrazione comunale di Aprilia, forze dell’ordine, protezioni civili e a tutti i collaboratori che hanno messo l’anima per continuare quest’avventura. Dopo due anni di fermo a causa della pandemia – conclude – ci siamo davvero meritati tutti con soddisfazione questa bellissima edizione».