Vasto sbancamento abusivo a Ponza, sequestrata l’area e l’escavatore

PONZA – Un vasto sbancamento di terreno in una zona panoramica sul versante di Chiaia di Luna è quanto hanno scoperto durante una perlustrazione i carabinieri forestali a Ponza. Terra e rocce portati via senza alcun titolo autorizzativo, su due distinte aree di circa 800 mq, sottoposte ad elevatissimo rischio geologico e vincolate dal punto di vista paesaggistico. Sulla stessa area anche un deposito di rifiuti provenienti da opere di demolizione, in violazione del Testo Unico Ambientale.

Tutta l’area è stata posta sotto sequestro giudiziario e lo stesso per un scavatore, utilizzato presumibilmente per gli scavi. Contestati illeciti di natura edilizia e paesaggistica, in violazione rispettivamente del Testo Unico Edilizia e del c.d. “codice del paesaggio”, mentre il committente dell’intervento è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria.

Le attività di controllo hanno interessato anche l’isola di Palmarola dove sono stati effettuati specifici accertamenti di carattere urbanistico.

Con l’arrivo della bella stagione cominciano anche i lavori a Ponza e anche per questa ragione nelle ultime settimane i controlli di possibili violazioni in materia ambientale sull’isola da parte dei carabinieri forestali e dei militari della Stazione dell’isola, si è intensificata: “L’azione di monitoraggio – si legge in auna nota – si sta rivelando efficace, nell’azione di prevenzione e repressione degli illeciti in danno delle bellezze naturali e paesaggistiche dell’isola lunata”.