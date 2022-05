Vince il concorso in Abc, il medico aziendale lo esclude, la commissione Asl lo ritiene idoneo: sarà assunto

LATINA – Escluso dal medico aziendale perché ritenuto non idoneo, viene giudicato perfettamente abile dalla commissione Asl e ora sarà assunto. E’ quanto accaduto a un lavoratore che aveva vinto il concorso per autisti indetto da Abc, piazzandosi secondo in graduatoria e così, dopo anni di precariato si era dimesso dal precedente lavoro, certo di poter prendere rapidamente servizio con assunzione a tempo indeterminato. La sorpresa arriva dopo le prove selettive quando il lavoratore, che fino al giorno prima guidava il mezzo aziendale di un’azienda privata con le stesse mansioni di ABC, viene ritenuto “non idoneo permanentemente alla mansione”. Lui non ci sta e fa ricorso.

“A seguito di tale provvedimento, l’iter assunzionale è stato bloccato essendo allo stato degli atti il lavoratore non idoneo in misura permanente a rivestire la mansione di autista “del Servizio Porta a Porta” per il quale aveva vinto il bando a tempo indeterminato arrivando addirittura secondo in graduatoria su 100 partecipanti ritenuti idonei”, spiega l’avvocato Leggiero che lo ha assistito richiedendo immediatamente una visita collegiale davanti alla Uoc di Prevenzione della Asl di Latina.

“All’esito degli esami strumentali e sottoposto a visita dal collegio medico, Ennio (il nome è di fantasia) – aggiunge il legale del Foro di Latina – è risultato assolutamente idoneo e privo di qualsivoglia impedimento a svolgere la mansione per la quale era risultato vincitore in graduatoria. Una vicenda a lieto fine: il provvedimento appariva sin da subito estremamente violativo del DLGS 81/2008 in materia di Tutela della Salute e Sicurezza sul luogo di lavoro, il provvedimento è già stato notificato alla società con l’auspicio che da domani il lavoratore possa sottoscrivere il contratto e cominciare la sua nuova esperienza lavorativa e mettersi alle spalle questa spiacevole esperienza”.

L’assessore con delega ad Abc, Dario Bellini, interpellato è netto: ” L’azienda lo assumerà. I diritti sono diritti, le regole sono regole, per tutti”.