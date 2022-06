Latina, un bidet da due giorni in Corso della Repubblica

LATINA – Da almeno 48 ore questo bidet staziona sopra altri rifiuti in Corso della Repubblica, in una strada tra le più centrali di Latina, davanti ad alcune attività commerciali e di fronte allo storico Palazzo M. Impossibile trovare le parole giuste per definire l’autore e il gesto, che ha anche il sapore della sfida, visto il luogo in cui l’oggetto da bagno è stato abbandonato, evidentemente da chi è certo dell’impunità. E lascia senza parole anche il servizio: troppo indecorosa la situazione perché Abc non provveda immediatamente alla rimozione.