Covid, 196 nuovi casi e tre ricoveri

LATINA – Sono 196 oggi i nuovi casi di covid a Latina e provincia, tre sono stati i pazienti ricoverati al Goretti, in risalita rispetto ai giorni precedenti e non ci sono stati decessi. I casi sono emersi in 22 dei 33 comuni pontini, con Latina che registra il numero più elevato con 66. Il numero di positivi nelle ultime 24 ore è emerso da meno di 1200 tamponi per un tasso di positività che sfiora il 16%

Il totale dei decessi da inizio pandemia è salito a 866 il totale dei pontini positivi da marzo 2020 ad oggi è stato di 161412.

Nell’ultima settimana si sono registrati 1338 casi positivi, 3 i decessi e 6 sono stati i ricoveri, in ulteriore discesa rispetto alla settimana precedente. A maggio i casi sono diminuiti di oltre il 50% rispetto ad aprile.