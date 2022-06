Festa dei Carabinieri a Latina, D’Aloia: “Questo territorio è meraviglioso”

LATINA – Alte uniformi, reparti schierati e mezzi d’epoca per la Festa celebrativa del 208° anno di fondazione dell’Arma dei Carabinieri celebrato anche a Latina. La cerimonia in piazza del Popolo, grazie alla fine delle restrizioni per covid, ha voluto anche sottolineare il forte legame dell’Arma con la cittadinanza grazie alla presenza dei carabinieri e dei loro presidi in ogni punto del territorio. Nel discorso del comandante provinciale Lorenzo D’Aloia, un elogio particolare è andato al personale in servizio e in congedo; un ricordo commosso è stato rivolto ai militari caduti nell’adempimento del servizio ed è stata sottolineata la rete costruita sotto il coordinamento del prefetto con le altre forze dell’ordine: “la fattiva collaborazione che in questa provincia lega i carabinieri alle altre forze di polizia, non è soltanto il frutto di competenze e servizi paralleli, ma di un comune sentire su cui si fonda la sinergia di azioni convergenti”, ha detto D’Aloia.

La giornata celebrativa è stata anche l’occasione per consegnare le onorificenze ai militari che si sono particolarmente distinti, ricordando il sacrificio di chi non c’è più. Anche nei messaggi inviati dal presidente della Repubblica Mattarella e dal comandante generale dell’Arma Luzzi, è stato ricordato il carabiniere di Sonnino Vittorio Iacovacci, medaglia d’oro al valore, morto in Congo per difendere l’ambasciatore Luca Attanasio.

Il comandante generale Lorenzo D’Aloia ha sottolineato l’importanza della tutela ambientale e annunciato l’arrivo del Noe, il nucleo operativo ecologico che, grazie all’impegno del prefetto Falco, avrà sede a Latina in un appartamento confiscato alla criminalità.

IL DISCORSO INTEGRALE, LE OPERAZIONI DI SERVIZIO – Signor Prefetto, autorità militari, civili e religiose, cittadini,

un omaggio ai Gonfaloni della Provincia e del Comune di Latina e ai

Labari delle associazioni del Nastro Azzurro, Combattentistiche ed Armi.

Dopo le forti limitazioni imposte da due anni di pandemia, sono

particolarmente lieto di porgere a voi tutti il benvenuto alla cerimonia

celebrativa del 208° anniversario della Fondazione dell’Arma dei

Carabinieri. La vostra presenza è per noi una dimostrazione preziosa e

impegnativa della considerazione e della vicinanza che sono riservate alla

nostra Istituzione nel territorio di questa Provincia.

È un rapporto vigoroso e ben saldo quello che lega l’Arma al territorio

pontino; un rapporto radicato con il Reparto Territoriale di Aprilia, i

Comandi di Compagnia di Latina, Terracina e Formia, le Tenenze di Gaeta

e Fondi ma, soprattutto, i 33 Comandi di Stazione che sono l’espressione

più immediata della vicinanza dello Stato alle comunità, sommando

capacità operative e umana sensibilità, così da svolgere anche

un’insostituibile funzione di rassicurazione sociale insieme ai Sindaci, che

ringrazio per il consolidato legame con l’Arma.

A supporto della struttura territoriale si affiancano i Reparti speciali 1 , che

esprimono l’efficace e competente risposta alle nuove sfide che una società

complessa come la nostra impone, in una dimensione unitaria di servizio ai

cittadini. Non posso non ricordare, proprio alla luce del recente passato,

l’insostituibile attività svolta dai Nuclei Antisofisticazioni e Sanità e

dell’Ispettorato del Lavoro che in perfetta sinergia con i reparti territoriali

hanno contrastato l’emergenza sanitaria: dalla vigilanza del rispetto delle

misure per contenere la diffusione del virus, all’assistenza delle fasce più

fragili della popolazione, dalla consegna di tablet agli studenti per la

frequenza delle lezioni a distanza nonché delle pensioni agli anziani, alla

creazione di centri per i tamponi e per la somministrazione dei vaccini

nonché ai numerosi servizi finalizzati alla scorta e alla distribuzione dei

sieri e dei dispositivi di protezione.

Nella Provincia di Latina sono presenti il Reparto Operativo, il Nucleo Antisofisticazioni e Sanità,

il Nucleo Ispettorato del Lavoro, la sezione di P.G. presso la Procura di Latina, l’unità cinofila

presso la stazione AM di Borgo Piave, il Nucleo Carabinieri Polizia Militare presso il COM.A.CA

di Sabaudia, il Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, il Reparto Biodiversità ed il Centro di

Addestramento della Scuola dei Carabinieri Forestali di Sabaudia.

Oggi qui ho voluto inquadrata una rappresentanza dei Comandanti di

questi Reparti, uomini e donne che rappresentano l’identità della nostra

Istituzione e che, con estrema umiltà, svolgono quotidianamente con

dedizione e responsabilità un lavoro silenzioso, lontano dai riflettori ma

indispensabile.

Nel menzionare l’attività operativa del Comando Provinciale elenco

sinteticamente le più importanti operazioni di polizia giudiziaria

coordinate dalla D.D.A. di Roma e dalle Procure della Repubblica di

Latina e Cassino, alle quali va un doveroso e sincero ringraziamento in

quanto nostri fondamentali e quotidiani punti di riferimento nelle delicate

funzioni di polizia giudiziaria:

operazione “SCARABEO” con l’arresto di 13 persone responsabili di

associazione per delinquere finalizzata alla truffa aggravata, falsità

materiale commessa dal p.u., falsa attestazione della presenza in

servizio del pubblico impiegato, autoriciclaggio, contraffazione di

pubblici sigilli, esercizio abusivo dell’attività finanziaria, rivelazione ed

utilizzazione di segreti di ufficio, abuso d’ufficio, favoreggiamento e

corruzione per l’esercizio della funzione;

operazione “PONTOS” con l’arresto di 4 persone per traffico di

sostanze stupefacenti sull’isola di Ponza;

operazione “ANNI 2000” con l’arresto di 19 persone responsabili di

associazione per delinquere di tipo mafioso, associazione finalizzata

allo spaccio di droga, detenzione illegale di armi, estorsione, rapina,

danneggiamento ed incendio, tutti aggravati dalla modalità mafiosa;

operazione “BABELE”, con l’arresto di 25 persone per Associazione

finalizzata al traffico di stupefacenti;

operazione “OASI” con 6 arresti per rapine in villa;

operazione “ALBA BIANCA” con l’arresto di 7 persone per

Associazione finalizzata al traffico di stupefacenti;

operazione “OMNIA” che ha riguardato il cimitero di Sezze, e che ha

visto l’arresto di 11 persone responsabili di corruzione continuata ed

induzione indebita a dare o promettere utilità;

“OMICIDIO D’ARIENZO” a carico di 1 persone responsabile di

simulazione di reato e favoreggiamento personale;

operazione “DUNE” che ha interessato il comune di Sabaudia, con

l’arresto di 16 persone responsabili di corruzione, peculato, falso,

induzione a dare o promettere utilità e turbata libertà degli incanti;

operazione “I PUBBLICANI” con l’arresto di 8 persone responsabili

di rapina, sequestro di persona, estorsione aggravata, lesioni personali

aggravate dall’uso di armi, detenzione e porto illegali in luogo pubblico

di arma comune da sparo e traffico di sostanze stupefacenti;

operazione “STATUS QUO” con l’arresto di 7 persone responsabili di

estorsione aggravata dal metodo mafioso e traffico di sostanze

stupefacenti;

l’operazione “FERONIA” sul comune di Terracina, con l’arresto di 2

persone rispettivamente un amministratore pubblico e un imprenditore,

responsabili, a vario titolo di tentata estorsione, istigazione alla

corruzione, falsità ideologica commessa dal P.U. tentata truffa e altro,

nonché 10 avvisi di garanzia nei confronti di altrettante persone.

Sottolineo, altresì, il massimo impegno profuso quotidianamente, anche in

situazioni avverse, per individuare e attuare efficaci strategie di contrasto

alle diverse forme di criminalità, dalla criminalità comune alla criminalità

organizzata, che purtroppo trovano spazio di espansione proprio nei

momenti e nelle situazioni di maggiore difficoltà per il Paese, con la

consapevolezza che la forza della legalità non conosce nemici imbattibili.

Accanto all’attività operativa numerosi sono stati i servizi di prevenzione e

di controllo del territorio; altrettanto significative sono state le iniziative

nel sociale promosse e sostenute dal Comando Provinciale di Latina:

il progetto promosso dall’Associazione “Latina Autismo” la cui

presidentessa, Monia MAGGLIOCCO, saluto e ringrazio, realizzato in

collaborazione con l’ASL locale e patrocinato dall’Università La

Sapienza e dalla Provincia di Latina, finalizzato a fornire agli operanti

gli strumenti utili per riconoscere i sintomi comportamentali connessi

ai disturbi dell’autismo, così da consentire l’adeguata gestione degli

interventi;

la predisposizione presso il Comando Provinciale di Latina di “Una

stanza tutte per sé”, vale a dire di un ambiente dove poter assistere le

donne vittime di violenza nel delicato momento della denuncia, nata

grazie alla collaborazione istituzionale con la dott.ssa Celeste REDI,

già presidentessa di Soroptimist International Italia, club di Latina, che

saluto e ringrazio;

“Orange The World” l’iniziativa avviata dall’Arma che prevede, nella

giornata del 25 novembre dedicata alla violenza sulle donne,

l’illuminazione delle Caserme;

la rete “Donne, una Rete per uscire dalla violenza” presentata il 9

marzo 2022 presso la Curia Vescovile di Latina, ancora una volta in

collaborazione con Soroptimist club di Latina, sotto la presidenza

dell’Arch. Celina MATTEI, che saluto e ringrazio; rete alla quale

hanno aderito la Procura della Repubblica di Latina, i servizi sociali del

Comune, il Presidio Ospedaliero e l’Associazione Lilith di Latina;

la campagna di sensibilizzazione delle truffe agli anziani attraverso la

realizzazione di una brochure inerente al fenomeno, distribuita nei vari

centri di aggregazione;

il progetto “Un albero per il futuro”, promosso dal Ministero della

Transizione Ecologica e i Carabinieri della Biodiversità e finalizzato

alla creazione di un bosco diffuso, promuovendo la sensibilità

ambientale nelle scuole mediante incontri con il Personale esperto del

Reparto Carabinieri Biodiversità di Fogliano, e con delle le visite

guidate nella Foresta Demaniale del Circeo ed il Comprensorio di

Fogliano con i laghi costieri di Monaci, Caprolace e Fogliano.

“L’Albero di Falcone”, nato dalla collaborazione con la Fondazione

Falcone, il Comune e la Sovrintendenza di Palermo, con il fine di

promuovere la cultura della legalità, anche in una cornice prettamente

ambientale. Il progetto prevede la duplicazione dell’albero di Falcone

mediante il prelievo delle talee e le piantine riprodotte distribuite nelle

scuole.

Particolare attenzione è stata poi dedicata alla diffusione della cultura della

legalità e, nell’ambito delle iniziative connesse al protocollo d’intesa con il

Ministero dell’Università e della Ricerca, il comando Provinciale di Latina

ha creato un “pool” di ufficiali affiancati da personale dei Reparti Speciali

dell’Arma (NOE, NAS), della Forestale e da personale specializzato nella

tutela dei soggetti deboli, al fine di sensibilizzare gli studenti ai temi – di

drammatica attualità – del cyber bullismo, della violenza di genere, della

tutela del territorio nonché del rispetto delle norme del codice della strada.

Sottolineo questo aspetto perché l’impegno per la tutela dei diritti e dei

doveri dei singoli, come pure delle comunità, non si esprime solo

attraverso l’attività di repressione o di controllo del territorio. Come ha

osservato il Presidente della Repubblica, l’Arma è tra i protagonisti del

lungo cammino della storia d’Italia, presidio espresso dei valori più alti

della nostra comunità: la libertà, l’unità, la coesione sociale, la legalità.

La prossimità ambientale, già garantita in questa Provincia dai Carabinieri

Forestali, sarà ulteriormente rafforzata dall’imminente istituzione del

Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri, presidio per la tutela del

nostro meraviglioso territorio. La sua sede sarà nel cuore di Latina, in un

immobile sottratto alle mafie segno tangibile, ancora una volta, della

vittoria dello Stato e della legalità. Tale importante risultato, mi preme

sottolinearlo, è stato possibile grazie a S.E. il Prefetto a cui va, a nome

dell’Arma dei Carabinieri, il più sincero ringraziamento per aver

fortemente sostenuto la nascita del predetto Nucleo.

Nell’assolvimento dei complessi compiti che le sono stati affidati, l’Arma

opera in sinergia con i colleghi della Polizia di Stato, della Guardia di

Finanza nonché col personale delle altre Forze di Polizia, con cui

condivide quotidianamente gli sforzi e i pericoli. Cardine di questo

modello di coordinamento – che rappresenta un valore aggiunto per il

sistema di sicurezza del Paese – è, in provincia, il Prefetto, il quale assicura

l’unità di indirizzo delle divere Forze di polizia. Il ringraziamento che

rivolgo a S.E Maurizio FALCO non è una doverosa formalità ma il segno

della condivisione autentica di un percorso di servizio al nostro Paese. La

sua guida, sempre cordiale e, al contempo ferma, è un bene prezioso per

tutta la nostra comunità.

Altrettanto sentito è il ringraziamento che rivolgo al Questore e al

Comandante provinciale della Guardia di Finanza. La fattiva

collaborazione che in questa provincia lega i Carabinieri alle altre Forze di

polizia non è soltanto frutto di qualificate competenze e di servizi paralleli,

ma di un comune sentire, sul quale si fonda la sinergia di azioni

convergenti e la valorizzazione reciproca delle specifiche attitudini.

L’intesa operativa ha consentito di far nascere una leale amicizia, fondata

su stima, rispetto e fiducia reciproca.

Un grazie sentito alla Provincia di Latina e a Unindustria per aver

contributo allo svolgimento della manifestazione, e all’Amministrazione

comunale per aver consentito l’utilizzo di questa prestigiosa piazza.

Un ringraziamento al mondo dell’informazione, alla carta stampata, alle

radio e alle TV, in particolar modo a Lazio TV che ha realizzato la

trasmissione in diretta della manifestazione odierna. Senza la libertà di

stampa non ci sarebbe la democrazia; ai giornalisti è, infatti, affidata la

responsabile tutela delle libertà democratiche.

Un grazie di cuore alla pianista, Maestro Alessia GIANOLLA, al violinista

Luca HOTI, al coro del Comando Provinciale dei Carabinieri e

all’Associazione Corale San Marco di Latina che, con la loro musica e il

loro canto, accompagneranno la cerimonia; come pure all’artista Daniela

Nardelli che ci ha onorato con l’esposizione delle sue preziose opere.

La presenza degli artisti costituisce l’attualizzazione di uno dei quattro

motti incisi all’esterno del tempio di Delfi: “il più giusto è il più bello”.

Con lo stesso spirito, Plotino affermava che “dovremmo essere capaci di

vedere come è bello il volto della giustizia”. Ciò vuol dire che la bellezza

espressa dall’arte restituisce anche l’immagine della giustizia, intesa come

strumento di garanzia dei diritti e della democrazia.

Il mio più doveroso ringraziamento va ai miei Carabinieri, senza i

quali nulla di tutto ciò che ho descritto sarebbe stato possibile.

L’esperienza di questi ultimi due anni quale Comandante provinciale di

Latina è difficile da descrivere e da raccontare. Si tratta di un incarico di

grande responsabilità che mi onora. Di questo privilegio devo senz’altro

ringraziare chi ha creduto in me ma, oggi, il mio maggior debito di

riconoscenza è a voi, Comandanti e Carabinieri di ogni grado, dai

collaboratori a me più vicini ai Carabinieri delle Stazioni più lontane. È al

vostro impegno che devo la possibilità di festeggiare oggi in questo clima

caloroso; è al vostro impegno che devo la considerazione e la fiducia che

mi sono continuamente testimoniati dalle autorità come dai cittadini, nelle

città, nei paesi e nei tanti borghi di questo splendido territorio.

Nell’odierna ricorrenza doveroso è il ricordo dei militari che, prima di noi,

hanno servito l’Arma, molti dei quali continuano a sostenerci dalle fila

dell’Associazione Nazionale Carabinieri, così testimoniando che il servizio

leale alla nostra Istituzione non è semplicemente “qualcosa che si fa”, ma

è un modo di essere che non può dismettersi con il congedo.

Un commosso pensiero ed omaggio va rivolto ai nostri Caduti, tangibile

espressione di valore e totale attaccamento al dovere. Ricordo oggi il

sacrificio del giovane Car. Vittorio IACOVACCI, l’eroe di Sonnino e

d’Italia (insignito della Medaglia d’Oro al valor militare alla memoria) ed

i colleghi vittime del COVID, in particolare l’App. S.QS. Cosmo

ALESSANDRO del provinciale di Latina che, con spirito di sacrifico, ha

continuato ad adempiere al suo dovere di Carabiniere fino ai giorni in cui

il virus ha avuto il sopravvento.

Un sentimento di gratitudine e ammirazione per la dignitosa compostezza

con cui vivono quotidianamente il loro dolore lo esprimo ai loro familiari

qui presenti. A voi rinnovo la vicinanza dell’Arma, stringendo in un

abbraccio ideale soprattutto gli orfani, assistiti con amorevole cura

dall’Opera Nazionale per l’Assistenza agli Orfani dei Militari dell’Arma

dei Carabinieri, il cui “obiettivo è quello di far sentire i suoi giovani e le

loro madri sempre uniti alla grande famiglia dell’Arma che li sostiene”.

Un affettuoso grazie a questi giovani studenti accompagnati dai loro

insegnanti e dirigenti scolastici. La vostra presenza è la manifestazione

concreta del fatto che l’educazione alla legalità, prima ancora che alla

magistratura ed alle forze dell’ordine, spetta alla società civile. Auguriamo

a tutti voi di poter vivere da protagonisti il tempo presente per costruire

una società sempre più giusta, attraverso l’unica modalità che lo consenta:

quella del dialogo, del confronto franco, rispettoso e, quindi,

“democratico”.

In chiusura, desidero rivolgere un pensiero alle nostre famiglie. Sono ben

consapevole del sacrificio e delle rinunce che (forse fin troppo spesso)

chiediamo loro; al contempo, sono altrettanto certo che è proprio sul

sostegno familiare e sulla condivisione di prospettive che trova

fondamento quella serenità indispensabile per svolgere la sempre delicata

attività che ci compete.

Alle donne e agli uomini dell’Arma, in servizio e in congedo, e alle

rispettive famiglie, giungano i più fervidi auguri e la gratitudine di tutti i

concittadini.

Viva l’Arma dei Carabinieri.

Viva l’Italia.