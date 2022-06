Qualità della vita, provincia di Latina promossa per giovani (34°) e anziani (45°). Male i bambini (84°)

LATINA – E’ Aosta la provincia dove vivono meglio i bambini mentre Latina è 84° nella classifica del Sole 24 Ore sulla qualità della vita dei più piccoli su base territoriale, realizzata attraverso 12 indicatori selezionati per misurare alcuni aspetti che influenzano la loro vita. I parametri in cui la provincia di Latina registra le performance migliori sono il tasso di fecondità in cui è 29°, il numero di studenti per classe in cui risulta 37° e gli spazi verdi nelle scuole che la vede in 50° posizione. Male il numero di pediatri di libera scelta, spazi abitativi, verde attrezzato e scuole accessibili.

I GIOVANI TRA I 18 E I 35 ANNI – Va molto meglio per i giovani, visto che nella classifica dei servizi e degli indicatori scelti per testare come vivono i ragazzi tra i 18 e i 35 anni, la provincia di Latina risulta 34° Con una performance particolarmente positiva, la 14° posizione soprattutto per le imprese che fanno E-Commerce, per la media dei canoni di locazione in 22° posizione e per imprenditoria giovanile alla 25°. Male gli studi: la percentuale di laureati vede Latina al 94° posto.

GLI ANZIANI – Più che discreta anche la qualità della vita degli anziani con una 45° posizione (sul podio Cagliari, Bolzano e Trento). La performance migliore è quella che riguarda l’indice di dipendenza degli over 65 (13° posizione). La provincia di Latina è poi tra quelle in cui gli anziani meno fanno ricorso ad antidepressivi(14°), ha un buon servizio di assistenza domiciliare (23°), mentre sono pochi i geriatri (85°). La peggiore posizione è però quella che riguarda la presenza di biblioteche (100°).