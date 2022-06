Incidente in scooter in Via Piscinara Destra muore Roberto Moretto, aveva 61 anni

LATINA – Era ormai a pochi metri dal cancello di casa quando ha perso il controllo della scooter su cui viaggiava ed è finito contro un palo. L’incidente su via Piscinara Destra alle due della notte tra sabato e domenica non ha lasciato scampo a Roberto Moretto 61 anni di Latina, collaboratore attivissimo in un vivaio di Sabaudia, molto conosciuto nel mondo del calcio pontino, aveva lavorato con il Latina Calcio ed era presidente dell’Asd Real Latina Calcio che milita in prima categoria.

A svolgere i rilievi è stata la pattuglia della Polizia stradale di Aprilia e sull’incidente è stata aperta un’inchiesta. Secondo la ricostruzione si è trattato di un incidente autonomo e fatali potrebbero essere stati un colpo di sonno, un malore o una distrazione. Sarà il magistrato a decidere i prossimi passi e se disporre l’esame autoptico. Solo poi la salma potrà tornare alla famiglia per le esequie.

“Il presidente Terracciano ed il Latina Calcio 1932 tutto – si legge in un post pubblicato sulla pagina Facebook del club nerazzurro quando la notizia domenica mattina si è rapidamente diffusa – si stringe con affetto alla famiglia Moretto, per la dolorosa scomparsa di Roberto, già magazziniere della società, legatissimo al sodalizio sportivo nerazzurro e grande appassionato di calcio”.

“Un presidente, un amico che c’era sempre. L’amicizia con Maurizio, Danilo e Massimo va oltre tutto. Dopo tanti anni vissuti sui campi di calcio tutti insieme, ti vogliamo ricordare con il sorriso di sabato scorso, quando con l’inaugurazione del nuovo campo abbiamo raggiunto l’ennesimo traguardo insieme. Grazie di tutto Roberto, sempre nei nostri cuori”. (entrambe le fotografie pubblicate qui sono tratte dai post delle società sportive)