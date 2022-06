Treno deragliato, ritardi anche per i regionali. Cancellate le corse Latina-Roma

LATINA – Cancellazioni a raffica sulla linea ferroviaria che percorre la provincia di Latina. Si stanno ripercuotendo sulla linea regionale i problemi che da tre giorni affliggono l’alta velocità Roma-Napoli dopo che un treno è deragliato a Roma il 3 giugno. Sono infatti ancora in corso le attività di ripristino della funzionalità del tratto e per questo sono state programmate alcune modifiche ai collegamenti regionali rimodulando anche la circolazione dei treni per bilanciare – si legge in una nota di RFI – le esigenze del trasporto ferroviario regionale e quelle dell’alta velocità.

I treni regionali nel Lazio potranno subire variazioni, cancellazioni e limitazioni di percorso con possibili ritardi. Secondo l’ultimo avviso di rete ferroviaria Italiana “i treni Alta Velocità seguono percorsi alternativi sulle linee Napoli – Formia – Roma e Napoli – Cassino – Roma con maggior tempo di viaggio fino a 90 minuti. I treni deviati via Formia effettuano fermata a Roma Tiburtina, i treni deviati via Cassino effettuano fermata a Napoli Afragola e Roma Termini. Attivo il servizio sostitutivo con bus tra Napoli Centrale e Napoli Afragola e tra Roma – Tiburtina e Roma Termini”.

Di conseguenza i treni del trasporto regionale di Lazio e Campania subiranno ritardi, variazioni e cancellazioni, interessate le seguenti tratte:

Orte – Roma – Fiumicino (FL1) / Roma –Frascati – Albano –Velletri (FL4) / Roma – Cassino (FL6) / Roma – Latina – Formia (FL7) / Roma – Nettuno (FL8) / Napoli – Villa Literno – Caserta / Napoli – Salerno (Via Monte del Vesuvio) / Napoli – Formia – Roma.