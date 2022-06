Latina, arrestato lo stalker di Silvia. Il giudice ha disposto il carcere

LATINA – E’ stato arrestato lo stalker di Silvia, la trentenne il cui fratello aveva lanciato una petizione su Change.org per denunciare una situazione diventata pericolosa e insostenibile anche per i familiari. Il caso era seguito dal team della Procura della Repubblica che si occupa di codice rosso e dalla polizia delegata alle indagini e ieri il Gip ha disposto la detenzione in carcere dal momento che l’uomo, ormai completamente fuori controllo, aveva già violato l’ordine di avvicinamento alla giovane donna disposto precedentemente dal giudice di fronte agli atteggiamenti violenti e persecutori che avevano reso un vero inferno la vita della vittima. E’ stata la squadra volante della Questura di Latina a eseguire l’ordinanza di custodia cautelare. Lo stalker è stato portato in carcere.