Malori durante il banchetto a Villa Zani: “Un incubo dopo 12 anni di attività. Siamo stati noi a chiamare l’ambulanza”

LATINA – Quindici persone si sono sentite male durante un banchetto di nozze che si è svolto sabato sera a Villa Zani, nota villa per ricevimenti di Latina che opera da anni nel settore. Secondo il racconto della stessa direttrice della struttura, improvvisamente alcuni ospiti degli oltre duecento invitati dopo aver mangiato del pesce si sono sentiti male e hanno cominciato a rimettere. “E’ stato terribile, un incubo anche per me – racconta Alessia Sicari – Sono stata io stessa a intervenire per prima e a chiamare immediatamente l’ambulanza per far soccorrere gli ospiti e le due persone più anziane del gruppo”. Nelle ore successive la Procura della Repubblica ha sequestrato una cella frigorifera, mentre la struttura ha continuato a funzionare regolarmente, confermando anche il banchetto di ieri sera e il prossimo di stasera.

Intanto vanno avanti gli accertamenti e nella villa questa mattina sono arrivati gli ispettori del Dipartimento di Prevenzione della Asl di Latina diretto da Antonio Sabatucci. Per prima cosa è stato controllato lo stato dei luoghi, poi il funzionamento della catena del freddo, e nel mirino sono finite le forniture, ma che cosa sia accaduto resta da stabilire.

“Sono io la prima a voler capire che cosa sia successo, controlleremo le forniture e tutta la filiera, ho dato tutta la mia disponibilità a chi svolge le indagini – aggiunge Alessia Sicari – Sono affranta per gli sposi e per le persone che si sono sentite male. Nulla poteva far pensare ad una cosa del genere, sono state prese tutte le cautele, abbiamo lavorato con la serietà di sempre e venerdì, il giorno precedente, abbiamo avuto un banchetto con cento invitati, tutto perfetto dopo mille matrimoni andati sempre bene in 12 anni di attività. A questo, conclude, si aggiunge la rabbia per le tante notizie false uscite. Mi affido a chi sta indagando e svolgerò io stessa tutti i controlli possibili, ma ripeto, la struttura non è stata sequestrata, anzi continuiamo a lavorare sperando che si possa chiarire al più presto quello che è accaduto. Per tutti”.