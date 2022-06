Ninfa di sera a luglio e agosto: letteratura, musica, teatro e visita al tramonto

LATINA – Si chiama Ninfa di sera ed è la stagione estiva promossa dalla Fondazione Roffredo Caetani, con eventi di letteratura, musica, teatro nei mesi di luglio e agosto, e la possibilità di vistare il Giardino anche al tramonto.

1 LUGLIO – Si parte con gli studenti della Scuola Holden che parteciperanno alla seconda edizione del soggiorno letterario nell’ambito delle attività del Parco dedicato alla figura di Marguerite Chapin Caetani. Dopo il successo dello scorso anno la Fondazione Roffredo Caetani e la prestigiosa scuola di scrittura diretta da Alessandro Baricco hanno voluto rinnovare la loro partnership per questo importante evento. Come noto gli studenti saranno ospiti della Fondazione per alcuni giorni e potranno lavorare nel Giardino di Ninfa per trarre ispirazione dal luogo e scrivere dei componimenti che verranno presentati nel corso di un reading organizzato per il 1 luglio alle ore 17.30 nell’area eventi del Giardino. Quest’anno il professor Andrea Tarabbia (premio Campiello 2019) che accompagna i ragazzi, e il direttore artistico del Parco Letterario, Clemente Pernarella, hanno scelto di dedicare questa edizione alla figura di Pierpaolo Pasolini del quale quest’anno ricorre il centenario della nascita. Nei primi anni cinquanta su “Botteghe Oscure” Bassani scelse di pubblicare alcune delle poesie in friulano di Pasolini. Il rapporto con il territorio pontino, la frequentazione del giardino, il legame con gli autori vicini a Marguerite Chapin, l’idea di natura e storia del poeta saranno le linee guida del laboratorio tenuto dal professor Tarabbia.

La partecipazione al reading è gratuita (fino ad esaurimento posti, non è disponibile per questo evento la visita al tramonto). Per iscriversi basta inviare un messaggio privato sulle pagine social del Giardino di Ninfa (Facebook, Instagram, Twitter) oppure servirsi del modulo prenotazione riportato nella sezione dedicata sulla pagina: https://www.giardinodininfa.eu/blogs/notizie/eventi. Prenotazione obbligatoria.

2 LUGLIO – Torna Ninfa Jazz, rassegna musicale con sette appuntamenti dal 2 luglio al 27 agosto (9, 16, 23 luglio e del 13, 20 e 27 agosto) con alcuni tra i più grandi musicisti della scena jazz internazionale per la rassegna organizzata dall’associazione “52nd Jazz”. Si partirà il 2 luglio con “Claudio Filippini Trio” con Claudio Filippini considerato, dalla critica specializzata uno dei migliori talenti del jazz italiano. Informazioni a questo link nella sezione dedicata agli eventi jazz: https://www.giardinodininfa.eu/blogs/notizie/eventi Prenotazione obbligatoria.

3 LUGLIO – Torna la partnership tra la Fondazione Roffredo Caetani, la Compagnia del Teatro Fellini di Pontinia e Life on Marsh con la stagione teatrale presso l’area eventi del Giardino di Ninfa che parte il 3 luglio con un ospite d’eccezione: Massimo Popolizio con lo spettacolo “Pasolini, una storia romana”. La magistrale interpretazione di Popolizio intreccia il racconto biografico di Pasolini, dal suo arrivo nella città eterna nei primi anni cinquanta fino alla sua tragica morte nel 1975, con i più celebri testi dell’autore. Attraverso Ragazzi di Vita e Una Vita Violenta abitiamo la realtà post-bellica delle borgate romane e dei ragazzi che le popolano, siamo immersi in uno spaccato di periferia intrisa di povertà assoluta ma anche di geniali ed esilaranti espedienti per tirare a campare tipici dello spirito goliarda e spensierato dei suoi abitanti. Ascoltando poi le poesie e i brani dalle raccolte Religione del mio Tempo e Scritti Corsari rimaniamo sopraffatti perché il poeta “profeta”, da immenso intellettuale qual è stato, attraverso la critica al perbenismo e conformismo del suo tempo individua in maniera lucida e spietata le responsabilità del degrado culturale che ancora oggi ci circonda. In Pasolini però il senso del tragico e quello del comico non si oppongono mai ma si trasformano ed è grazie a questo miracolo e all’aiuto dello struggente violoncello di Giovanna Famulari che potremo assistere ad una serata veramente irripetibile.

La stagione proseguirà poi dal 4 al 7 agosto con “The house of flowers” per la regia di Massimiliano Farau con Melania Maccaferri, Clemente Pernarella, Joana Estebanell Milian e le musiche eseguite dal vivo da Erasmo Bencivenga trio (Erasmo Bencivenga, Nicola Borrelli, Giorgio Raponi). Sarà un viaggio nell’universo tenero e fantastico del grande scrittore statunitense Truman Capote attraverso gli scritti pubblicati da Marguerite Chapin su “Botteghe Oscure” nel giardino che lo vide ospite.

Informazioni a questo link nella sezione dedicata alla rassegna teatrale: https://www.giardinodininfa.eu/blogs/notizie/eventi. Prenotazione obbligatoria.

La rassegna “Ninfa di sera” rientra nel calendario delle iniziative culturali organizzate per il cinquantenario della Fondazione Roffredo Caetani. Il Giardino di Ninfa rientra nel circuito de I Parchi Letterari.