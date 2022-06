Memoria attiva, Latina inaugura panchina e murale intitolati a Peppino Impastato

LATINA – Mercoledì 22 giugno alle ore 9.30 si terrà la cerimonia di intitolazione a Peppino Impastato della panchina installata nel Largo a lui dedicato (parcheggio delle ex autolinee) e contestualmente verrà ufficialmente inaugurato il murale (in foto nelle fasi di realizzazione) che ritrae il giornalista ucciso dalla mafia nel 1978 realizzato per Mad – Museo d’Arte Diffusa dagli artisti Alessandra Chicarella e Fabrizio Gargano nell’ambito di un progetto promosso da Articolo 21, Mad e Comune di Latina.

L’evento si inserisce in un percorso di memoria attivato dal Comune di Latina e dedicato ai giornalisti uccisi nell’adempimento del proprio dovere.

Saranno presenti il Sindaco Damiano Coletta e il Presidente della Federazione Nazionale della Stampa Italiana Giuseppe Giulietti.