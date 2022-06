Rapina al distributore Tiber di Via Epitaffio, ferito l’addetto

LATINA – Rapina nella tarda mattinata di oggi al distributore di benzina Tiber di Via Epitaffio. Secondo la prima ricostruzione della polizia, due persone in scooter armate di un coltello si sono presentate nell’area di servizio alle porte del capoluogo verso 12,30 e hanno minacciato l’addetto intimandogli di consegnare l’incasso. Di fronte alle resistenze dell’uomo, lo hanno spinto e poi ferito con la lama. Sul posto dopo l’allarme lanciato dalla vittima è arrivato il 118 che lo ha portato in ospedale.

Le indagini sono in corso avviate dalla polizia intervenuta con la squadra volante. In atto le ricerche dei due rapinatori.