Scuola Holden, cominciato il soggiorno a Ninfa per quattro aspiranti scrittori

LATINA – La visita guidata del Giardino di Ninfa da parte del regista Clemente Pernarella ha aperto questa mattina il soggiorno degli scrittori della Scuola Holden di Torino nel Monumento Naturale. Quattro allievi della prestigiosa scuola fondata da Alessandro Baricco, due aspiranti scrittrici e due aspiranti scrittori si ispireranno alla bellezza dei luoghi e alla figura di Pierpaolo Pasolini per comporre testi da leggere nel reading finale in programma il 1 luglio alle 18,30 nell’ambito della rassegna Ninfa di Sera.

“Cercheremo di trovare dei trait d’union tra uno dei più grandi intellettuali del nostro Novecento e questo luogo magico che è Ninfa”, ha detto Andrea Tarabbia maestro di scrittura della Scuola Holden, a Ninfa per avviare il secondo anno di questa esperienza letteraria. “Ninfa possiamo dire che abbia già portato bene a due nostre autrici che proprio al termine del soggiorno dello scorso anno hanno firmato una per Einaudi e una per Bompiani”, ha raccontato Tarabbia.