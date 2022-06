Serie C, il Latina Calcio 1932 deposita la fidejussione da 350 mila euro per l’iscrizione al prossimo campionato

LATINA – Il Latina Calcio 1932 ha inoltrato oggi alla Lega Pro la documentazione necessaria per l’iscrizione al prossimo campionato di serie C. Lo comunica la società sportiva in una nota con la quale spiega di aver “ottemperato a tutti gli obblighi previsti dalle carte federali, tra cui il pagamento della quota associativa e di partecipazione alle competizioni ufficiali della Lega Pro”.

La società presieduta da Antonio Terracciano ha inoltre depositato in federazione la fidejussione di 350 mila euro, oltre a tutta una serie di documenti concernenti i nominativi delle figure dirigenziali, la dichiarazione di disponibilità dell’impianto sportivo, i verbali rilasciati dalle competenti commissioni comunali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e la copia dei contratti per la fornitura dei servizi di ticketing, controllo accessi e stewarding per la stagione 2022/2023.