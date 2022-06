Su Rai 3 torna Via dei Matti, accorda il maestro pontino Mauro Buccitti

LATINA – Da Cisterna a Via dei Matti n° zero, con Stefano Bollani e Valentina Cenni. Torna a collaborare per la seconda edizione del programma di Rai 3, l’accordatore di Cisterna di Latina, Mauro Buccitti. Impegnato in questi giorni al Labaro dove è stato allestito lo studio di registrazione/casa in cui è ambientato lo show, il maestro, docente di accordatura a Santa Cecilia, è chiamato a “registrare” il pianoforte due volte al giorno, scegliendo lo stile di accordatura che meglio si addice agli ospiti, oltre che al padrone di casa.

Dopo il successo della prima edizione, il format è stato promosso in prima serata e anche quest’anno saranno tantissimi i personaggi che sarà possibile ascoltare alla corte di Bollani, tra chiacchiere e musica nello stile informale scelto dai due conduttori.

Tra gli ospiti delle serate – la prima in onda domenica 5 giugno in prima serata alle 21.20 su Rai3 e RaiPlay – ci sarà anche la figlia di Bollani, Frida Bollani Magoni, che il 18 giugno riceverà a Sabaudia il Premio Pavoncella come Astro nascente della Musica.

Del suo delicato ruolo, del dietro le quinte, e di altro abbiamo parlato su Radio Immagine proprio con il maestro Mauro Buccitti.