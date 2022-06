Auguri a Piermario De Dominicis che sposa il suo grande amore

LATINA – Si sposa oggi a Modena, Piermario De Dominicis, noto libraio di Latina, personaggio del mondo della cultura, fine osservatore della società pontina, penna pungente con lo pseudonimo di Lallo Tarallo e musicista, voce e chitarra dei Folk Road che ha fondato insieme con il fratello Marcello.

All’età di 67 anni, Piermario sposa Alessandra, l’amore della sua vita, che conosce da quasi 50 anni e con cui era fidanzato in gioventù. Come succede ai grandi amori, i due si sono rivisti dopo 40 anni e si sono ritrovati. Oggi le nozze in Comune, a mezzogiorno, celebrate dall’ufficiale di stato civile Paolo Pompili, fratello putativo per lo sposo.

A Piermario e Alessandra, gli auguri affettuosi della redazione di Lunanotizie.