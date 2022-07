Covid, 556 casi e tre decessi a Fondi, Cisterna e Castelforte

LATINA – Prosegue la flessione dei contagi da covid in provincia di Latina, ieri sono stati 556 i nuovi casi segnalati dal bollettino della Asl, ma si sono registrati tre decessi nelle ultime 24h. Si tratta di un’anziana di 92 anni di Castelforte e di due pazienti uomini di Fondi e Cisterna, rispettivamente di 72 e 76 anni. Il totale dei decessi causati dal covid da inizio pandemia ad oggi sale a 890. Tre i pazienti ricoverati al Goretti, uno trasferito in altra struttura della regione Lazio.

Nel Lazio 3.842 nuovi casi positivi, anche questo dato in leggera flessione, 8 i decessi, e diminuiscono anche i ricoverati sia in area medica che in terapia intensiva. Il rapporto positivi/tamponi è al 15%.