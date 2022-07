Goletta Verde riparte e toccherà 24 località costiere del Lazio

LATINA – Anche quest’anno Goletta Verde torna a solcare i mari pontini. A bordo del veliero-laboratorio ambientalista si è inaugurata oggi “RiciclaEstate Lazio 2022”, la campagna di Legambiente e CONAI che riparte oggi dalla Spiaggia di Fiumicino. Poi, l’imbarcazione toccherà di nuovo tutte le 24 località costiere del Lazio, la maggior parte lungo la Riviera D’Ulisse, dove oltre alle attività ludico-educative in spiaggia a cura degli operatori di Legambiente, rivolte a piccoli e grandi bagnanti, verrà presentato per ciascun Comune, come di consueto un Rapporto rifiuti e raccolta differenziata, per studiare la situazione e poter migliorare la raccolta e il riciclo dei materiali.

“Risulta fondamentale informare e sensibilizzare i cittadini circa le buone pratiche da adottare quando si tratta di rifiuti. Il problema dell’inquinamento in mare, infatti, deriva principalmente da una cattiva gestione dei rifiuti a terra – ha ricordato Federica Barbera, portavoce della Goletta Verde.– Ecco perché Goletta Verde approda in ogni regione con messaggi dedicati al corretto smaltimento, alla biodiversità, di cui una delle cause di perdita è proprio l’inquinamento, e alle azioni concrete per tutelare l’ambiente”.