Fondi, chiusi al pubblico quattro sito del Parco Regionale dei Monti Ausoni e del Lago di Fondi

FONDI – Arriva in piena estate e con i turisti che affollano la Riviera D’Ulisse la notizia che l’Ente Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi a partire da giovedì 14 luglio e fino ai primi giorni di agosto 2022 sospende le aperture al pubblico di Palazzo Caetani, del Museo del Medioevo Ebraico e di Villa Placitelli nella città di Fondi e di Campo Soriano il monumento naturale che si estende tra Terracina e Sonnino. I siti restano fruibili in occasione di eventi e per gruppi su prenotazione.

Succede – spiega lo stesso Ente – “per il ricambio in servizio da parte dei ragazzi del Servizio Civile Universale che oltre al personale dipendente dell’Ente Parco, operano all’interno dei siti menzionati. Inoltre per permettere la formazione dei nuovi arrivati nel Servizio Civile Universale”.