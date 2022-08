Covid, 92 positivi, nessun ricovero e nessun decesso

LATINA – Sono 92 (la metà rispetto alle 24 ore precedenti) i nuovi positivi al covid registrati nel bollettino di oggi della Asl di Latina, in flessione come ogni lunedì. Non ci sono stati ricoveri, né decessi al Goretti. Il totale (109 considerati anche i non residenti diagnosticati) emerge da un numero decisamente inferiore di test effettuati, meno di 350 per un tasso di positività superiore al 31%.

Latina ha fatto registrare 35 nuovi casi.

Gli altri casi sono emersi ad Aprilia 11, Cisterna di Latina 9, Cori 3, Fondi 1, Formia 1, Monte San Biagio 2, Pontinia 2, Priverno 5, Prossedi 1, Roccagorga 1, Sabaudia 3, Sermoneta 1, Sezze 10, Sonnino 1, Terracina 6.

Domenica 21 agosto nella Asl di Latina si erano registrati 188 nuovi casi, un ricovero e il decesso di un paziente di Formia.