Covid, più contagi e decessi nel settimanale. Oggi 205 casi

LATINA – Tornano a salire i casi di covid. Lo dice il bollettino settimanale della Asl di Latina che oggi, 24 agosto, segnala 205 positivi, un nuovo ricovero al Goretti ( e un paziente trasferito a Roma) e nessun decesso. A Latina nelle ultime 24 ore sono emersi 45 nuovi positivi.

Una rilevazione quella di oggi in linea con le precedenti. La sorpresa però arriva mettendo a confronto i dati della settimana 10-16 agosto con quelli registrati tra il 17 e il 23: dopo un periodo di diminuzione costante si registra una battuta d’arresto. Risultano in aumento i nuovi casi positivi che nell’ultima settimana sono stati 1776 contro i 1629 della precedente. Anche i decessi sono aumentati passando tra 3 a 5. Stabili invece i ricoveri, 10 in entrambi i periodi considerati.

Nell’ultima rilevazione quella del 24 agosto i casi risultano così distribuiti:

Aprilia 30

Bassiano

Campodimele –

Castelforte 1

Cisterna di Latina 15

Cori 10

Fondi 3

Formia 14

Gaeta 4

Itri 1

Latina 45

Lenola 3

Maenza –

Minturno 5

Monte San Biagio 3

Norma –

Pontinia –

Ponza –

Priverno 4

Prossedi 2

Roccagorga –

Rocca Massima –

Roccasecca dei Volsci –

Sabaudia 9

San Felice Circeo 4

Santi Cosma e Damiano –

Sermoneta 4

Sezze 11

Sonnino 5

Sperlonga –

Spigno Saturnia 2

Terracina 28

Ventotene 2

TOTALI 205