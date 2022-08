L’art photografer Martino Cusano presenta a Latina Nuova Pelle

LATINA – L’Art Photografer Martino Cusano presenta Nuova pelle, il suo nuovo progetto realizzato con l’idea di raccontare “un mondo pieno di voglia di superare ogni barriera”. L’appuntamento animerà TheSPACE (uno spazio di coworking in Via dei Lucani n.1 fondato e frequentato da giovanissimi della città di Latina). La mostra a partire dal 2 settembre sarà accessibile giorno e notte.

Per tre fine settimana – spiegano gli organizzatori dell’evento – una parte de “lo SPAZIO” si trasformerà in una galleria contemporanea ad alto tasso di flessibilità, nell’ottica di offrire una esperienza di consumo culturale a tutto campo, evidenziando un nesso di reciprocità tra le dinamiche caratteristiche dell’open innovation, fondata sulla contaminazione cross-settoriale delle competenze, e la valenza ispiratrice dell’entertainment. In particolare, lo farà adottando la formula non convenzionale dell’esposizione notturna, accessibile dalle 18:30 in poi per tutte e nove le serate d’apertura.

LA MOSTRA – Già presentata allo Spazio Tetenal di Roma in occasione del Mese della Fotografia 2019, la mostra di Martino Cusano, Nuova pelle, nasce come una raccolta di otto immagini in cui Cusano reinterpreta, senza pietismo e strumentalizzazione, l’esperienza della disabilità “relativa”. Negli scatti artistici sono riconoscibili, tra gli altri, il calciatore della Nazionale Amputati di Latina Luca Zavatti e Ettore Balduzzi, artista del gruppo DAD della Diaphorà.

«Un percorso di ricerca nei confronti dell’istinto primario che la macchina umana ha in dote: la capacità di generare nuova pelle, di indossarla per valorizzare la vita. Si tratta di un viaggio alla

scoperta di un mondo pieno di voglia di superare ogni barriera», spiega l’autore, «con una migliore attenzione alle difficoltà che affrontano ogni giorno le persone portatrici di disabilità, ma anche alla grinta che abita l’uomo: è questa la risposta a ogni discriminazione. Libertà civile, affinché tutti abbiano pari diritti e opportunità senza mai fermare la conoscenza. Osservatori di vita, scopriamo la profondità dell’incompreso, la bellezza creata dall’impegno e dall’intensità del partecipare. E ragioniamo su quanto sia labile il confine oltre il quale è facile scaricare sugli altri il

peso delle nostre paure», spiega l’artista.

Martino Cusano ispirato dagli informatici di The Space si prepara anche a trasferire la sua fotografia sulla piattaforma statunitense OpenSea, principale punto di riferimento del web 3.0 per la vendita e l’acquisto di collezionabili digitali. Contestualmente alla mostra sarà infatti lanciata la prima collezione di NFT firmati Cusano.

«Alle origini di questo luogo – racconta il co-founder di the SPACE, Emanuele Viglierchio –, Latina ci si presentava come un foglio bianco. Una Città che esplodeva di innovatività, spontaneamente proiettata verso l’esterno, ma paralizzata dalla convinzione che valorizzare la propria identità significasse costringere le migliori energie entro duecentottanta chilometri

quadrati. Noi scegliamo un metodo diverso: restituiamo una casa alle idee che tornano da lontano, accogliamo professionisti in uno spazio di aggregazione dove le loro abilità possano potenziarsi e

poi spingersi ancora verso altri luoghi. E Nuova pelle racconta proprio questo: il pensiero capace di evolversi in molteplici direzioni, l’esperienza tornata con uno scopo globale, l’impossibilità di

dividere in compartimenti stagni una comunità di talenti alimentata da un radicato spirito di coesione. Siamo digitali – corpi imperfetti e preziosi – ma the SPACE esiste concretamente».

L’ingresso all’evento è libero e gratuito.

Per maggiori informazioni: +39 3343477704 / +39 3931805844 / info@thespaceitalia.it .