Latina, Giovanna Miele candidata alla Camera con la Lega

LATINA – “Emozione, entusiasmo, impegno e servizio nei confronti delle persone e del territorio sia di Latina che Frosinone”. E’ lo spirito di Giovanna Miele che lancia la campagna elettorale dopo la candidatura alla Camera con la Lega nel collegio plurinominale Lazio 2 P2 che comprende appunto le province di Latina e Frosinone.

«Saranno giorni intensi e impegnativi in cui racconteremo il programma della Lega per un’Italia che dica finalmente Stop agli sbarchi incontrollati di clandestini. Un Paese che deve puntare velocemente verso l’indipendenza energetica. Un’Italia della pace fiscale con un a Flat Tax al 15% per chi produce ricchezza e sviluppo. Un Paese che volti definitivamente pagina rispetto alla riforma Fornero e dica sì a Quota 41. Parleremo inoltre delle opere infrastrutturali necessarie per rendere le nostre province più connesse e centrali nel tessuto economico del Paese.

Ringrazio infine Matteo Salvini e Claudio Durigon, per la designazione della mia persona per la Camera dei Deputati e cercherò di mettere a disposizione le competenze e professionalità acquisite in questi anni nelle istituzioni locali, per continuare a supportare gli interessi e le aspettative delle persone e dei nostri territori» scrive in una nota Giovanna Miele.