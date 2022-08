Rapina in farmacia a Latina Scalo, arresto lampo dei carabinieri

LATINA – Si è presentato in farmacia armato di coltello chiedendo l’incasso, poi è fuggito. E’ accaduto questa mattina poco dopo l’apertura nella farmacia Provantini di Latina Scalo. Momenti di tensione all’interno dei locali che si trovano al civico 150 di Via della Stazione, poi il bandito solitario ha voltato le spalle ed è scappato. Grazie all’allarme lanciato dall’esercizio pubblico e alla rapidissima azione di intervento di una pattuglia dei carabinieri in servizio di controllo sul territorio dello Scalo, l’uomo è stato catturato pochi minuti più tardi e portato in caserma dove è stato identificato. Non si hanno al momento atre informazioni.