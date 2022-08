Tutto pronto per il Festival internazionale “Sermoneta in folklore”

SERMONETA – Sermoneta diventa palcoscenico mondiale per la sesta edizione del Festival internazionale “Sermoneta in folklore”, che ospiterà gruppi provenienti da vari paesi del mondo nel segno dello scambio culturale e della passione per la cultura tradizionale.

“Daremo il benvenuto, dal 23 al 28 agosto, ai gruppi provenienti da Serbia, Colombia Paraguay e Italia, rappresentanti di diverse culture, lanciando un messaggio di pace e di collaborazione tra i popoli in un momento in cui i conflitti e le tensioni internazionali stanno condizionando la nostra vita. Il Festival ribadisce la necessità di fratellanza tra i popoli”, dice la sindaca, Giuseppina Giovannoli.

La manifestazione è organizzata dall’Amministrazione comunale di Sermoneta e dall’associazione Sbandieratori Ducato Caetani, ambasciatori del folklore nel mondo che stanno curando ogni aspetto dell’organizzazione, con il contributo del Comune di Sermoneta e della Regione Lazio.

Si parte martedì 23 agosto con l’inaugurazione del festival alle ore 21 al Belvedere di Sermoneta. Mercoledì 24 le esibizioni saranno in piazza del Popolo, mentre giovedì 25 agosto la manifestazione si trasferirà nel piazzale antistante l’abbazia di Valvisciolo. Venerdì 26 agosto l’incontro delle delegazioni mondiali sempre in piazza del Popolo, mentre il sabato il festival è in “trasferta” a Nettuno. Gran finale domenica 28 agosto a Sermoneta, alle 21 al Belvedere. L’ingresso è gratuito.