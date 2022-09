Al via il Training Camp 2022 del Comitato di Latina della CRI

LATINA – Si terrà nel fine settimana del 3 e 4 settembre il Training Camp 2022, campo di formazione organizzato dal Comitato di Latina della Croce Rossa Italiana. Circa un centinaio di volontari provenienti dal territorio di competenza del Comitato di Latina (con le Unità territoriali di Cisterna di Latina, Priverno e Terracina) saranno alloggiati presso l’istituto scolastico di Doganella di Ninfa, nel comune di Sermoneta, dove – dicono dalla Cri – “vivranno un’esperienza davvero importante che permetterà loro di formarsi per svolgere al meglio le diverse attività nei propri ambiti di servizio. In questa edizione è dato un particolare risalto al percorso delle Attività Sociali”.

«La formazione permanente è un valore strategico e imprescindibile per un’associazione umanitaria come la CRI, in quanto solo schierando volontari qualificati e aggiornati sarà possibile offrire un servizio efficace ed efficiente a favore della stessa collettività, specie per le persone più vulnerabili», ha spiegato Giancarlo Rufo, presidente del Comitato di Latina della CRI, spiegando: «Abbiamo fortemente voluto questo appuntamento, che avevamo sospeso da tempo per via della pandemia, ma proprio in questo lungo periodo ci siamo resi conto di quanto sia essenziale investire nella formazione per poter offrire servizi e supporto alle nostre comunità con competenza, seguendo i giusti criteri che si possono acquisire solo frequentando corsi specifici».

Hanno collaborato all’evento l’Amministrazione comunale di Sermoneta che ha dato anche il patrocino, la sindaca Giuseppina Giovannoli e la vice sindaca Maria Marcelli, il dirigente scolastico Lorenzo Cuna che ha messo a disposizione la scuola, collaborando con lo staff della Formazione del Comitato, istruttori e formatori e lo staff della Logistica.