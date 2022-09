Latina, una raccolta di firme per ponte Passo Genovese “luogo del cuore” del Fai

LATINA – Una raccolta di firme per fare entrare Ponte Passo Genovese tra i Luoghi del Cuore del Fai, il Fondo Italiano per l’Ambiente e ottenere i fondi per restaurarlo. L’iniziativa è stata promossa l’associazione di Protezione Civile di Latina presieduta da Maurizio Iaiza che proprio da quel ponte prende il nome ed è arrivata a quasi 500 firme, ma ne servono molte di più per raggiungere l’obiettivo.

“Vogliamo salvaguardare un ponte dimenticato che ha una lunga storia. Inizialmente in legno (forse risalente ad epoca romana ndr), fu poi restaurato da Papa Pio VI e sta qui dalla fine del 1700 – spiega Iaiza – Prende il nome dal luogo dove i genovesi scaricavano il materiale ferroso proveniente dall’isola d’Elba che era destinato alle Ferriere di Conca (attuale Borgo Le Ferriere dove si trova la casa di Santa Maria Goretti )”. Una storia dimenticata da molti, che vale la pena di provare a salvare insieme con la bella struttura.

Era stato proprio il gruppo di Protezione Civile “Passo Genovese” di Borgo Sabotino, nel 2009, a ripulire il ponte dai rovi e dai rifiuti e a riportarlo alla luce per poi “adottarlo” prendendosene cura. Per farlo tornare a splendere invece, servono risorse economiche, e l’opportunità per ottenerle è firmare sul sito del Fai .

“Non è una raccolta di firme politica, non vi viene chiesto un centesimo, basta un click. Invito tutti a farlo”, dice il presidente Iaiza (guardando la foto accanto il primo a sinistra).

Ne abbiamo parlato con lui su Radio Immagine.

IL PODCAST