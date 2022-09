Chiarato e Fanti: “Il 4 settembre andiamo a votare”

Il 4 settembre sarà una data spartiacque per il futuro della nostra Città, il nostro obbiettivo è che la partecipazione degli elettori delle ventidue sezioni in cui si tornerà al voto sia la più ampia possibile.

In questo momento particolare, in cui il paese tutto sta attraversando forti difficoltà a causa della crisi post pandemica e del caro energia, chi avrà l’onere e l’onore di guidare l’amministrazione comunale dovrà agire con cognizione di causa , assumendo decisioni strategiche per il breve ed il lungo periodo.

La capacità amministrativa che abbiamo dimostrato fino ad oggi è la prima delle garanzie che quanto esposto nel nostro programma dei primi 100 giorni può essere realizzato ed è per questo motivo che chiediamo il rinnovo della vostra fiducia.

Sappiamo bene che non sono le uniche cose da fare per la nostra città ma noi ci saremo anche per tutte le altre.

Per lo sviluppo e le riqualificazione della marina, della viabilità .dei servizi alla persona, l’urbanistica e per tutti i servizi che competono alla nostra amministrazione, che purtroppo è rimasta al palo per troppo tempo.

Noi ci siamo e ci saremo e tutto questo sarà possibile se a guidare la prossima amministrazione della Città di Latina sarà il Sindaco Vincenzo Zaccheo, la cui elezione è fondamentale e necessaria.

Per questo vi invitiamo di nuovo a votare ,per lui e per noi , domenica 4 settembre 2022.

Ringraziamo tutti i cittadini di Latina della accoglienza e della stima che ci hanno riservato nelle famiglie , nelle aziende e nelle associazioni .

Patrizia Fanti e Chiarato Andrea