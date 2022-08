Elezioni, tre appuntamenti a Latina per il Movimento Cinquestelle

LATINA – A pochi giorni dall’appuntamento elettorale, il M5S Latina torna nelle piazze. “Non sterili polemiche ma conoscenza del territorio e della sua storia, per proporre soluzioni e alternative concrete, nell’interesse della comunità”, assicurano. Tre gli appuntamento in programma con gli ospiti accolti dal Candidato Sindaco Gianluca Bono e dall’ ex assessora comunale Transizione Ecologica, Marina, Ufficio Europa M5S Adriana Calì.

Dopo l’incontro di martedì 30 agosto con la Sottosegretaria ministero Transizione Ecologica M5S Ilaria Fontana, il deputato Marco Bella, il saggista Andrea Stabile e il giornalista bernardo Bassoli moderati da Maria Grazia Ciolfi, responsabile Rapporti Commissioni M5S Latina si prosegue con l’appuntamento di giovedì 1 settembre dalle 18 alle 19:30 nel Giardino della Bibliteca comunale di Latina Scalo. Interverranno:

ROBERTA LOMBARDI Assessore regionale M5S

ANDREA STABILE Intellettuale e saggista politico

Modera ANNA SACCHETTI Responsabile Relazione Esterne M5S Latina

PROGRAMMA

– G.Bono e A.Calì i primi nove mesi di consiliatura

– Piano energetico regionale

– Presentazione dei due ultimi libri di A.Stabile sulla

storia politico-amministrativa recente di Latina

L’ultimo appuntamento è per VENERDI’ 2 SETTEMBRE dalle 17 alle 18:30 nel PARCO OASI VERDE “SUSETTA GUERRINI” QUARTIERE Q4 LATINA con “IL MOVIMENTO 5 STELLE INCONTRA I CITTADINI” con FABIO MASSIMO CASTALDO Parlamentare Europeo M5S, VALENTINA CORRADO Assessore regionale M5S, GAIA PERNARELLA Consigliera regionale M5S e ANDREA STABILE Intellettuale e saggista politico. MODERA AMEDEO SAN MARCO Coordinatore M5S Latina

PROGRAMMA

– G.Bono e A.Calì primi nove mesi di consiliatura

– Energy Recovery Fund

– Politiche regionali sul Turismo

– Ciclo dei rifiuti

– Presentazione dei due ultimi libri di A.Stabile sulla

storia politico-amministrativa recente di Latina

Il preludio in attesa dell’inizio degli eventi sarà con la chitarra e la musica di Marcello Parravano.