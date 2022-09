Covid, 89 casi, nessun ricovero e nessun decesso

LATINA – Continua la discesa delle infezioni da covid. Oggi la Asl di Latina ne ha registrate 89, di queste 23 sono emerse a Latina. Non ci sono stati nuovi ricoveri al Goretti nelle ultime 24 ore, né decessi. Per un paziente pontino si è reso necessario il trasferimento in altra struttura della Regione Lazio. Scende anche il tasso positivi tamponi oggi al di sotto dell’11%.

I nuovi casi positivi sono emersi ad Aprilia 13, Castelforte 1, Cisterna di Latina 4, Cori 1, Formia 9, Gaeta 3, Latina 23, Minturno 1, Monte San Biagio 1, Sabaudia 11, Sermoneta 1, Sezze 10, Spigno Saturnia 1, Terracina 7, Ventotene 1.

Sono state 90 le vaccinazioni eseguite di cui 66 second booster.