Il Latina Calcio torna ad allenarsi dopo la vittoria contro l’Avellino

LATINA – Torna in campo il Latina Calcio 1932. Dopo l’importantissima vittoria contro l’Avellino, i ragazzi guidati da Daniele Di Donato sono pronti a iniziare la preparazione in vista della sfida di sabato 1° ottobre contro la Viterbese. Lo staff tecnico ha fissato per oggi la ripresa degli allenamenti, con una seduta pomeridiana presso lo Stadio Bartolani di Cisterna di Latina. I nerazzurri si alleneranno sul campo sintetico per tutta la settimana, visto che da martedì a giovedì sono in programma tutte sedute mattutine. Venerdì 30 settembre poi il Latina si sposterà sul prato del Francioni per svolgere la classica rifinitura prima della partenza per Viterbo. Al rientro dalla trasferta, domenica il Latina tornerà ad allenarsi nuovamente al Bartolani, perché all’orizzonte c’è subito la sfida casalinga di Coppa Italia di Serie C contro il Giugliano.