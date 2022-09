Anna Foglietta a Latina per sostenere la scuola di calcio inclusiva di Ghirotto e Zavatti

LATINA – C’è un evento benefico oggi a Latina che vuole trasmettere felicità: alle 17,30 c’è La Partita dei Sogni al Centro sportivo di Via Helsinky dove Marco Ghirotto e Luca Zavatti hanno messo in piedi la Fair Play School, la scuola di calcio inclusiva in cui si allenano e giocano fianco a fianco atleti normodotati e con disabilità. E per l’occasione arriverà l’attrice Anna Foglietta che l’anno scorso ha incrociato la strada di questa scuola e ha deciso di sostenerla attraverso l’associazione Every Child is my child di cui è presidente.

“Anna vuole conoscere da vicino i ragazzi e il posto in cui ci alleniamo. Per questo oggi pomeriggio sarà con noi. In questo momento in cui ci girano intorno solo brutte notizie, sarà un pomeriggio di inclusione, di gioco, di festa. Faremo esibizioni e una partita finale. E invito tutti alle 17,30 al campo Helsinky per questa giornata speciale”, ha detto Luca Zavatti. Saranno presenti anche il sindaco Damiano Coletta, il Centro Diurno Salvatore Minenna gestito dalla cooperativa Osa, associazioni e i cittadini che vorranno partecipare.

Luca Zavatti su Radio Immagine ci ha raccontato l’iniziativa