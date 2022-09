Latina nel Cuore incontra i candidati del centrodestra

LATINA – Si terrà sabato 17 settembre, alle 17 presso il Circolo Cittadino Sante Palumbo a Latina, l’incontro organizzato dal Movimento Politico Latina nel Cuore con i candidati del centrodestra alle prossime elezioni politiche del 25 settembre. Interverranno anche i Segretari regionali e provinciali dei partiti Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Noi moderati.

“Sarà l’occasione – spiegano – per permettere a cittadini, elettori e Consiglieri Comunali di Latina nel Cuore di incontrare i candidati del centrodestra alla Camera e al Senato, al fine di confermare nuovamente il sostegno del Movimento Politico alla coalizione a cui ha l’onore di appartenere in vista delle imminenti elezioni del 25 settembre. A più riprese, infatti, “Latina nel Cuore” ha ribadito l’importanza per Latina e la sua provincia di una filiera di governo comunale, regionale e nazionale: in tal senso, il voto di fine mese darà l’opportunità ai cittadini di vedere realizzata tale prospettiva”, aggiungono.