Il sindaco Coletta: “Farò di tutto per trovare un accordo che garantisca tutta la cittadinanza, ma la dignità non va calpestata”

LATINA – Un buco imprevisto nei conti del Comune di Latina è il motivo per cui il commissario prefettizio Carmine Valente sta proseguendo il suo lavoro in Piazza del Popolo per gli atti urgenti e non differibili. Sarà lui, con i poteri della Giunta, che non è stata ancora nominata, e del Consiglio, che sarà riunito per la prima seduta il 28 o 29 settembre, ad adottare la variazione di bilancio necessaria per la tenuta dei conti dell’Ente.

E’ questo uno degli argomenti che abbiamo posto al sindaco di Latina Damiano Coletta ospite oggi su Radio Immagine.

Quali sono le cause del buco di bilancio, perché Abc non ha rispettato il cronoprogramma che avrebbe evitato questa situazione, e poi la situazione politica attuale, il tentativo di ricerca di una nuova maggioranza che possa garantire la prosecuzione dell’attività amministrativa evitando un nuovo commissariamento, e l’opzione dimissioni.

Il sindaco ha annunciato anche che è stata fissata la data della commissione di vigilanza chiamata a valutare la scia presentata per il Teatro D’Annunzio: “Martedì 20 settembre alle ore 11 si metteranno sul tavolo tutti i lavori fatti e confidiamo nella possibilità di avere la definitiva certificazione per l’agibilità antincendio che il teatro di Latina non aveva mai avuto”.

Nel podcast le risposte del primo cittadino

IL PODCAST