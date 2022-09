Lazio e il cinema, storie, luoghi, star da oggi il volume in edicola con repubblica

LATINA – C’è anche tanto della provincia di Latina, e come potrebbe non essere così, nel ‘Lazio e il cinema – Storie, luoghi, star’, la nuova guida di Repubblica (oltre 300 pagine) nata per condurre i lettori sui luoghi dei set, alla scoperta di occasioni di turismo esperienziale attraversando le cinque province e oltre un secolo di storia del cinema e centinaia di pellicole per scoprire l’intero territorio di Roma e del Lazio dal punto di vista dei grandi maestri della settima arte di ieri e di oggi, attraverso 28 interviste a testimonial d’eccezione, 29 passeggiate tra i luoghi del cinema e 18 ricette di grandi chef e osti.

La sezione dedicata alla provincia di Latina è introdotta da uno scritto di Chiara Valerio poi le testimonianze sul Circeo e la provincia di Latina di Dacia Maraini, Elena Sofia Ricci e Paolo Genovese. Per ogni territorio, inoltre, le Passeggiate nel cinema conducono i lettori tra i set più suggestivi di ieri e di oggi, dai Castelli Romani alla faggeta dei Monti Cimini, dalla città di Rieti all’isola di Ponza, fino a inoltrarsi con otto itinerari tra i rioni e i quartieri di Roma, dalla Garbatella all’Eur, da Campo Marzio a Monti, dal Flaminio all’Esquilino e al Pigneto, per arrivare poi al focus sulla Festa del Cinema di Roma. Dopo ognuna delle 29 passeggiate, non mancano i consigli su dove mangiare, comprare e dormire, tra ristoranti, trattorie, pizzerie, botteghe e luoghi del gusto, oltre a hotel, b&b e dimore di charme, per un totale di 612 insegne di qualità segnalate in tutto il Lazio.

«Questa guida nasce per illuminare un percorso di ripresa e per far riflettere sulla straordinaria dimensione che ha una fabbrica dei sogni profondamente legata alla Capitale e a tutte le province laziali. Basta sfogliare la guida per ricordarsi cosa ha rappresentato e rappresenta questa grande industria culturale, quanti produttori, attori, registi, sceneggiatori, costumisti, direttori di fotografia, set decorator, scenografi, hairstylist, make up artist, montatori, sarti, macchinisti, ha schierato in campo. Eccellenze mondiali, da Oscar», scrive il direttore delle Guide di Repubblica, Giuseppe Cerasa, nella sua introduzione al volume; mentre il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, nella sua prefazione, aggiunge: «La Guida di Repubblica, ancora una volta,

ci dà la possibilità conoscere la nostra Regione da un punto di vista originale e fuori dagli itinerari più battuti. Pagina dopo pagina, scopriamo una grande rete di bellezze naturali e storiche che si interseca con grandi pellicole e attraversa l’intero territorio».

Giovanna Pugliese, responsabile Cinema e Progetto ABC Regione Lazio, nella seconda prefazione della Guida, conclude: «Nel settore degli investimenti (settore Cinema, ndr) siamo la seconda Regione in Europa e in tutto questo periodo critico abbiamo provato a salvaguardare tutta la filiera. L’idea di una messa a sistema è riscontrabile anche nel nuovo hub online lazioterradicinema.it». A chiudere il volume, la sezione Ricette del cinema.

La Guida di Repubblica dedicata al “Lazio e il cinema – Storie, luoghi, star” sarà disponibile in edicola (12,00 euro più il prezzo del quotidiano) e online sul nostro sito: Ilmioabbonamento.it dal 27 settembre e subito dopo in libreria e online su Amazon e Ibs.