L’Osservazione Breve Intensiva del Goretti dotata di 10 monitor multiparametrici

LATINA – Il Reparto di Osservazione Breve Intensiva dell’Ospedale Santa Maria Goretti di Latina guidato dalla direttrice della Uoc di Emergenza, Rita Dal Piaz (in foto al computer), è stato dotato di 10 monitor multiparametrici, “apparecchi medici con cui è possibile controllare i segnali vitali del paziente, tramite una centrale di monitoraggio, proprio come accade nei reparti di terapia intensiva”. Lo spiega in una nota la Asl spiegando che “i nuovi monitor multiparametrici garantiranno una gestione del paziente sempre più accurata, e contribuiranno in maniera evidente a migliorare la capacità di performance aziendale specialmente nell’Ospedale di Latina”.

CHE COSA E’ L’OBI – “L’Osservazione Breve Intensiva viene utilizzata per migliorare l’inquadramento diagnostico terapeutico, e per impostare una terapia iniziale nelle fasi acute della patologia, tendente alla stabilizzazione del paziente – spiega la Asl in una nota – Nell’OBI vengono, infatti, ricoverati pazienti, con dolore toracico, aritmie, episodi sincopali che devono essere monitorizzati 48/72 ore prima di poter procedere con diagnosi, o pazienti con traumi minori che devono rimanere in osservazione. Tale strategia assistenziale ed organizzativa garantisce, in tempi estremamente contenuti, ma con impegno assistenziale elevato e inquadrabile come alta intensità di cure, un insieme di prestazioni clinico assistenziali, diagnostiche e terapeutiche, mirate ad una corretta definizione sia di esclusione che di inclusione di patologie che possano mettere a rischio la salute del paziente. Ciò permette di evitare ricoveri inappropriati e consente eventualmente, alla fine di un percorso, la dimissione in sicurezza anche nell’ottica del contrasto al sovraffollamento”.