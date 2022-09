Nuova allerta meteo, a Itri seggi per le elezioni solo a Palazzo Comunale

ITRI – C’è una nuova allerta meteo per il fine settimana che riguarda la provincia di Latina e in previsione dei possibili disagi e pericoli, la vice Sindaco di Itri Elena Palazzo ha chiesto al Prefetto Maurizio Falco un incontro per condividere le misure utili a ridurre i rischi per la popolazione. Nel tavolo tecnico sulla sicurezza è stata ribadita la validità della ordinanza aperta, che prevede lo sgombro dalle case ad ogni allerta almeno arancione come “unica opzione in campo. L’alternativa è lo sgombro permanente delle abitazioni che l’amministrazione assumendosene le responsabilità, ha sin d’ora evitato”.

Dunque, visti i reali pericoli e danni causati nel centro Italia e nella provincia di Latina dall’ultima allerta emanata nelle scorse settimane – spiega in una nota il Comune di Itri – si è deciso di usare massima cautela mettendo in primo piano l’incolumità pubblica, anche rispetto alle prossime elezioni di domenica. I responsabili della Protezione civile regionale e l’aeronautica militare vista l’imprevedibilità di tali eventi legati al meteo, hanno suggerito alla vice Sindaco, massima autorità cittadina sul tema protezione civile, di prendere tutte le precauzioni per ridurre al massimo i fattori di rischio che potrebbero impattare sulla popolazione.

Per questa ragione, per agevolare le operazioni di voto da un lato, e garantire la sicurezza dei circa 8000 cittadini che si recheranno alle urne, i seggi saranno spostati nel palazzo comunale che sarà l’unica sede in cui si voterà in città. Le scuole riapriranno quindi lunedì (e non martedì come sarebbe stato in caso fossero state sede di seggio), salvo nuova allerta meteo.